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23.08.2021 11:53 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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В Киеве поняли, что Крым вернуть невозможно – Погребинский

Новости УкраиныКиевский истеблишмент прекрасно осознаёт невозможность возвращения Крыма в состав Украины, однако руководство этой страны...

Киевский истеблишмент прекрасно осознаёт невозможность возвращения Крыма в состав Украины, однако руководство этой страны из страха перед националистами вынуждено продолжать «крымскую риторику».

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понимают и на Западе, и в Киеве, из вменяемых людей, что в нынешних обстоятельствах решить проблему возврата Крыма нереально. Но исключить её из повестки, это как бы противоречит их интересам сохранения своих чресл в креслах.

Логика тут такая: «Мы должны постоянно объяснять своей пассионарной части общества, что мы не смиряемся и никогда не смиримся с тем, что мы потеряли Крым». Это укрепляет политические позиции в стране, где заглушен голос компромисса с Москвой, а выступать об этом публично – сложно и рискованно. А голос националистов, наоборот, поддержан властью», – сказал Погребинский.

Напомним, ранее во Львове заявили, что даже когда Крым был в составе Украины, приезжие с «Бандерштатов» «свидомые» украинцы, чувствовали, что попали в Россию.

Кроме того, проведённый накануне в Крыму социологический опрос показал, что подавляющее большинство крымчан (88%) поддержали бы присоединение Крыма к Российской Федерации, 5% поддержали бы статус Автономной Республики Крым в составе Украины, а 7% затруднились ответить.

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