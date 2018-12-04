В Киеве предложили создать военную интербазу против русского флота в Чёрном море

04.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В Чёрном море необходимо разместить межнациональную военно-морскую базу третьих стран, не входящих в черноморский бассейн, для надзора за соблюдением международных норм и правил Черноморским Флотом РФ.

Такое мнение на страницах пропагандистского «Информационного сопротивления» озвучил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своём исследовании эксперт отмечает, что РФ имеет кардинальный перевес в черноморском регионе, даже не учитывая наличие у страны ядерного оружия. Россия демонстрирует превалирующее превосходство по численности боевых кораблей и субмарин, включая превосходство над Турцией, с учётом того, что российский флот может получать регулярную помощь от прочих флотов ВМФ РФ.

«При этом, практически любая страна в регионе не застраховано, что в случае обострения внешнеполитической обстановки с РФ, российский черноморский флот может начать осуществлять противоправные либо провокационные действия против военных либо гражданских кораблей этой страны.

Также в анализе не учитывался фактор нахождения стран в альянсах, в частности НАТО, поскольку политическая обстановка в регионе складывается не самым благоприятным образом, что не дает гарантий групповой поддержки в конфликтной ситуации», – признаёт Коваленко.

Эксперт предлагает два пути решения вопроса в данном случае, один из которых – размещение на постоянной основе в регионе межнациональной военной военно-морской базы третьих стран, не входящих в черноморский бассейн, которая будет осуществлять надзор за соблюдением международных норм и правил.

«Второй – строгая регламентация сил и средств, которыми может в регионе обладать флот каждой из стран, для создания равных условий для всех и, соответственно, баланса», – предложил Александр Коваленко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

При этом представитель МИД ФРГ Норберт Рёттген отверг недавний призыв президента Украины Петра Порошенко об отправке кораблей НАТО в Черное море, призвав стороны конфликта к сдержанности и диалогу.

В то же время американский стройбат под видом Центра управления флотом для ВМСУ возводит военную базу НАТО в Очакове.