В Киеве признали, что немцы и французы стремятся снять санкции с РФ

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Все переговоры Киева с западными партнёрами по поводу мира в Донбассе бессмысленны, так как разрешение этой проблемы зависит только от воли украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Денис Жарких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что договориться о мире в нашей стране через немцев, французов, американцев, кого угодно – невозможно. Должна быть позитивная воля к миру от нашего руководства, чего я пока не вижу. Договариваться через немцев или французов нерационально хотя-бы потому, что и немцы, и французы действуют в отношении наших украинских проблем с учётом своих национальных интересов. Их национальные интересы заключаются в том, чтобы развивалась экономика этих стран, чтобы поскорее были сняты санкции с РФ.

Поэтому то, что болит нам, украинцам, – они это понимают. Но они обязаны действовать в своих национальных интересах. И если сегодня команда «Зе» не поймёт, что сегодня ни французам, ни американцам, ни немцам, ни всем остальным, мир на Украине не нужен так же сильно, как нам, мы не на шаг не продвинемся вперёд», – сказал Жарких.

Отметим, ранее депутат Верховной Рады, дипломат Олег Волошин возмущался, что «Зе»-банда вместо обещанного мира скармливает украинцам неприкосновенный популизм.

В свою очередь, политолог Михаил Погребинский заявлял, что в мире падает интерес к Украине – на международных конференциях она зачастую даже не упоминается.

Напомним, накануне, при обстреле прифронтового города Горловка в Донбассе, под огонь украинских военных попал детский садик.