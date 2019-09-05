Вместо мира украинцам скормили неприкосновенный популизм

05.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Снятие неприкосновенности с депутатов Верховной рады нужно президенту Владимиру Зеленскому для того, чтобы полностью сделать «ручными» членов своей фракции.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады, дипломат Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, у массы коррупционеров времен президента Петра Порошенко нет неприкосновенности, однако их никто не сажает в тюрьмы.

«Начина с неприкосновенности, в нашем понимании, это было сделано исключительно для того, чтобы дисциплинировать собственную фракцию «Слуга народа», где очень разные мнения. Когда сейчас начнут вноситься экономического характера очень многие спорные, вызывающие большие дискуссии, законопроекты. Я, кстати, с вашим одним коллегой разговаривал, он говорит: «У нас даже дебаты – кто будет ходить потом на эфиры их защищать – про легализацию игорного бизнеса и так далее», – рассказал депутат.

«Так вот, в этой связи, чтобы дисциплинировать всех, вводится такая норма. Потому что мы не видим никакой причины поспешно и популистски начинать выполнять обязательства перед гражданами не со снижения тарифов и не со стремления к миру, а именно с отмены неприкосновенности. Обязательства правильные и направления движения правильные, но я хотел бы увидеть уголовные дела против людей, у которых нет иммунитета. У Свинарчука нет иммунитета, у огромного количества людей прошлого режима, позапрошлого режима нет иммунитета», – заявил Волошин.