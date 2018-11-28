В Киеве признали, что нет шансов против русского спецназа

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине оправдывают бездействие военных моряков при задержании бронекатеров ВМСУ вблизи Керченского пролива российским спецназом.

Так, военный эксперт Алексей Арестович в своем блоге заявил, что любая стрельба, затеянная украинскими военными, в конечном итоге привела бы к их гибели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, единственное, что могли сделать украинские военные – это расстреливать российских спецназовцев, пока те десантировались на борты МРК «Бердянск» и «Никополь».

«Время принятия решения на ответную стрельбу у моряков «Бердянска» было, однако – неясно состояние личного состава, вооружения и систем управления огнём. Стрельба при таком соотношении сил была практически безнадежным делом, вслед за которым последовало бы немедленно уничтожение катеров. Некоторый шанс был при высадке спецназа ФСБ на борт – с открытием огня, поражением одного-двух-трёх противников и последующим же уничтожением», – пишет Арестович.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

При этом спецназ ФСБ проявил гуманность к украинским морякам.

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