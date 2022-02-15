В Киеве признались, что Запад давно дал Украине добро на захват Донбасса

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Новости Украины

Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Киева в Донбасс, но Украина не способна провести военную операцию, пока ЛДНР поддерживает Россия.

Об этом в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича заявил назначенный Киевом в Минскую ТКГ, бежавший из Донецка заукраинский журналист и антироссийский пропагандист Сергей Гармаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мне сказал один западный дипломат: «Победителей не судят. Даже если вы войдёте в Донецк военным путём и освободите эту территорию, то никто вам слова не скажет, но если это будет больше недели, тогда у вас могут быть проблемы со стороны Запада». Объективно другого пути нет, но на данный момент мы не способны военным путём освободить эту территорию, пока там находится Россия. Поэтому Зеленский говорит абсолютно правильные вещи, что мы должны возвращать Крым и Донбасс дипломатическим путём», – сказал Куртев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинские олигархи спешно покидают страну, опасаясь, что Россия применит силу для защиты ЛДНР.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что Пекин принял решение поддержать Москву относительно происходящего сегодня вокруг Украины.