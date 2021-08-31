В Киеве признались: Украинское руководство боится реинтеграции Донбасса как огня

31.08.2021 19:08 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За семь лет войны Киев ничего не сделал для примирения с ЛДНР, при этом сделал всё для дискредитации мирного урегулирования, из-за страха перед Донбассом.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему украинские режимы на протяжении семи лет палец о палец не ударили для того, чтобы наладить стабильную коммуникацию с ЛДНР? Не давайте этому статус, вы приняли решение о том, что организация, проставленная властью в самопровозглашённых республиках, является террористической. Это же не означает того, что вы, решая судьбы миллионов людей, не обязаны быть постоянно в контакте и искать вариант как минимизировать людские и экономические потери. Хотя вы обязаны это делать», – сказал он.

Также политолог отметил, что Киев всеми силами будет продолжать сопротивляться мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Мне кажется, что украинский режим не знает, не желает и боится Донбасса. Поэтому будут искать все аргументы для того, чтобы дискредитировать мирный процесс и оставить за собой эту маленькую и удобную державу Украина», – подчеркнул Ермолаев.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что признание ЛДНР властями России положило бы конец войне на Донбассе, но лучшим вариантом было бы включение в состав РФ не только Донбасса, но и всей большой Новороссии.