В Киеве рассказали, как Зеленский будет готовиться к встрече с Путиным

14.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский может освободить некоторых политических заключённых под домашний арест для того, чтобы продемонстрировать свою подготовку к встрече с Владимиром Путиным.

Об этом в эфире Youtube-канала «Союз Блогеров Украины» заявил журналист «NewsOne» Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут судебные заседание по Кириллу Вышинсткому и Ефремову, и мне кажется, что им поменяют заключение в СИЗО на домашний арест. Потому что Зеленскому нужно как-то готовится к встрече с Владимиром Путиным, и нужно показать, что он готовится к этой встрече.

То, что он сейчас не очень адекватно сказал, что готов встречаться с Путиным только в присутствии Терезы Мэй, Трампа, Меркель – это у него нет политического и, тем более, дипломатического опыта, и он не знает, что нельзя приглашать на встречу политиков, с которыми сам пока ещё не встречался и даже не имел телефонного звонка», – сказал он.

Отметим, ранее Владимир Зеленский в видеообращении пригласил Владимира Путина на встречу в Минске, где также ожидает встретиться с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мей, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном. Эту идею уже поддержали президент Беларуси Александр Лукашенко и представитель британского Форин-офиса.

Также напомним, что накануне депутат Верховной Рады и основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош пригрозил серьёзными беспорядками в случае освобождения Кирилла Вышинского.