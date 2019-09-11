11.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Франция
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В Киеве рассказали, кого на самом деле нужно благодарить за обмен

Обмен задержанными лицами между Москвой и Киевом, состоявшийся 7 сентября, произошел благодаря президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Такое мнение в своем блоге высказывает киевский политолог Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой комментарий. По итогам двух дней славословий в адрес Зеленского. Вообще-то, обмен – это заслуга Макрона. Путин отдал долг Европе за возвращение России в ПАСЕ. А Макрон и иже с ним этим обменом сделали Украине небольшую компенсацию политического урона, появившегося из-за возвращения РФ в ПАСЕ. Похоже, что и по поводу Цемаха всё было согласовано с Европой», – считает политолог.

Как сообщал «ПолитНаивгатор» в рамках обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом в Россию отправился ранее похищенный начальник ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимир Цемах, которого украинская пропаганда называла «ключевым свидетелем по делу «Боинга».

А 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

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