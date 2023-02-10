В Киеве спешно набирают новое мясо для фронта

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На Украине идёт полным ходом формирование трёх «штурмовых бригад» Нацгвардии, которые будут брошены в мясорубку – так же, как и остальные подразделения ВСУ.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил полковник Нацгвардии Украины Артем Иллюхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ряд бригад Национальной гвардии, которые формируются по принципу штурмовых бригад. На данном этапе формируются первая, третья и четвёртая бригады Национальной гвардии Украины», – сказал полковник.

Он подчеркнул, что задачи подразделений остаются неизменными – погибать под ударами российского оружия.

«Перед бригадой ставятся такие же задачи, которые были и в начале полномасштабной агрессии, и летом. Ударно-штурмовые задачи для подразделений. Соответственно, расширен штат бригад, он имеет составляющую для получения западного оружия и техники. Соответственно, мы сейчас ищем мотивированных граждан, которые имеют желание освобождать территории», – резюмировал Иллюхин.

Напомним, в «незалежной» продолжается тотальная мобилизация. Украинские мужчины, которых подобно скоту отлавливают на улицах, загоняют в военкоматы и сразу бросают в бой, не способны ничего навоевать и гибнут тысячами.

Потери столь огромны, что родственники пленных украинских солдат просят Россию не возвращать их на родину.