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29.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве утверждают, что фото с телефона убийцы Маркива – «розыгрыш и шутка»

Новости Украины

Фото с нацистскими флагами и «зигующими» побратимами на телефоне осуждённого на 24 года в Италии за убийство итальянского репортёра и стараниями киевских властей освобождённого боевика «АТО» Виталия Маркива якобы не означает, что он придерживается ультраправых взглядов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила украинская пропагандистка, соавтор документального фильма о Маркиве «Между двух огней» Ольга Токарюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нарратив, что у Виталия Маркива крайне правые симпатии, и он брал участие в других военных преступлениях, эти упрёки основывались на фотографиях, найденных в телефоне Маркива. На некоторых фотографиях даже не было его, но делались выводы, что если они на его телефоне, значит он также крайне правых симпатий.

Другие фотографии были сделаны в следующие года после 2014-го и не имели никакого отношения к гибели журналистов на Донбассе, однако интерпретировались в суде как доказательства, что украинские военные принимают участие в военных преступлениях.

Уже во время апелляционного суда приходили письма от одного из людей, изображённых на этих фотографиях, который говорил, что в действительности он просто стал жертвой розыгрыша, шутки со стороны своих коллег и не является жертвой пыток, как об этом свидетельствовали в суде, как об этом заявляла сторона обвинения. То есть, фотографии имели мало отношения к делу, которое рассматривали в суде, но они были интерпретированы определённым предвзятым образом», – рассуждает Токарюк.

Отметим, что в оправдание так называемых «шуточных» фото, которые ужаснули весь мир, мог выступить один из девяти боевиков батальона имени генерала Кульчицкого, которые, как сообщал близкий к следствию источник в МВД Украины, находились вместе с Маркивым в момент миномётного удара, под которым погиб итальянский журналист и его российский коллега.


По словам главы МВД Арсена Авакова, лично вернувшего Маркива из Италии в Киев, приговор боевику мог бы стать приговором всей Украине.

Кроме того, даже нацисты-каратели были возмущены тем, что на операцию по освобождению одного Маркива было потрачено около миллиона долларов из украинского бюджета.

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