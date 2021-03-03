Аваков назвал убийцу журналистов украинским «Капитаном Америка»

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Спецоперация по возвращению осуждённого на 24 года в Италии боевика «АТО» Виталия Маркива, на освобождение которого был потрачен миллион долларов из бюджета, была жизненно необходима, так как приговор боевику мог бы стать приговором всей Украине.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийскими заявлениями киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот суд был не против солдата Маркива, это был суд против Украины. Многие этого не понимают, многие видят в этом какую-то киношность, что вот солдат Маркив, вся страна за него борется. Это, конечно, важно, но по сути, что произошло? Русские инспирировали процесс в Италии, взяли конкретного солдата, обвинили его, воспользовались тем, что он приехал в Италию, зацепили под гибель конкретного журналиста Роккелли и в обвинениях написали, что солдат убил, ему дали команду тоже – и в целом это политика Украины.

В суде на нас подали иски ассоциация журналистов, короче, на Украину подало исков куча разных организаций. Если бы мы проиграли, а этот процесс ещё будет продолжаться, это проиграла бы Украина, тогда бы каждый наш солдат, выезжая за рубеж, находился бы под риском, что его ждет какая-то очередная русская провокация», – сказал Аваков.

Он добавил, что теперь начнутся обвинения в преступлениях ВСУ на Донбассе, однако это уже дело Минюста, поскольку Маркива удалось доставить на Украину.

«Теперь они подадут кассацию не по факту, что Виталий убийца, Виталий не убийца, он честный солдат, а по факту того, что может Украина неправильно себя вела по отношению к гражданским, к населению. Но, во-первых, он уже здесь, во-вторых, мы с ними в европейском суде встретимся, посоревнуемся, мы покажем свои факты. Я тут спокоен, Минюст наш будет готовиться, это будет красиво.

Эта история закончена, теперь солдат Маркив будет, я ему сказал – Виталик, к сожалению, теперь ты себе не принадлежишь, ты у нас теперь сержант Маркив – Капитан Америка», – рассказал украинский министр.