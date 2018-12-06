В Киеве утверждают, что НАТО уже решилось на ввод кораблей в Азовское море

06.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Североатлантический альянс введет свои корабли в Азовское море, но для этого Украина должна разорвать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Об этом в эфире подконтрольного администарции президента Украины телеканала «Прямой» заявил военный эксперт Александр Сурков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, после расторжения договора у Украины будут «развязаны руки».

«Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято и сейчас идет его просто документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение. Это видно невооруженным глазом. Очень важно, чтобы сейчас был расторгнут договор с Россией. С точки зрения военной, по его букве, он построен так, что все спорные вопросы стороны должны решать между собой. И этот договор зарегистрирован в ООН. Далее, когда он будет расторгнут, точнее не пролонгирован, все вопросы спорные, в том числе и вопрос пролива будет уже решаться через международное законодательство, международные суды и у нас в данном случае будут развязаны руки», – заявил Сурков.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

Эту же просьбу в интервью немецкой газете Bild озвучил и президент страны Петр Порошенко. При этом, в Германии отвергли призывы украинской власти.

Также «ПолитНавигатор» привел заявление меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева о том, что НАТО должно ввести эскадру своих кораблей в Азовское море через Керченский пролив, а если Россия не даст этого сделать, то заблокировать судоходство по проливу или закрыть для российского флота Босфорский пролив.