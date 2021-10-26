В Киеве забеспокоились о последствиях агрессивной болтовни Арестовича

26.10.2021 17:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Представители команды президента Украины Владимира Зеленского со своими агрессивными и безответственными заявлениями в адрес других стран доиграются до крупных внешнеполитических неприятностей.

Об этом говорили участники эфира на украинском телеканале «Первый независимый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил недавнее заявление советника главы офиса президента Украины, спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, который угрожал Москве ракетами и говорил, что «Путин доиграется».

«Нынешняя власть уже не в первый раз угрожает партнёрам расправой. В прошлом году президент Зеленский говорил о необходимости создать новый самолёт, чтобы показать всем, «какие мы сильные, и всех разбомбим», там со своей аннотацией он это говорил – это как бы шутка была. А глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия размышлял о ядерных преимуществах, говоря, что если бы Украина не отказалась от ядерного вооружения, то сейчас бы могла шантажировать весь мир. Потураева вспоминать с его грязной бомбой?» – добавил ведущий.

«К этому надо относиться серьёзно, – прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Виталий Журавский. – Потому что нужно понимать, как к этому относится простой русский, российский народ, с которым придётся жить рядом – это их пугает. Безусловно, ракеты с Украины – против России. Это не способствует налаживанию контактов с РФ, наоборот это ухудшает».

«Вся эта риторика не только Арестовича, но и Данилова, Кулебы показывает: какой президент, такое и окружение. Просто собралось идиотское окружение, которое не способствует налаживанию отношений с соседней страной. Нам нужно думать о том, как не воевать, а налаживать отношения разные экономические, как выйти из ситуации сложных отношений», – добавил Журавский.

Опасения экс-депутата разделила политический эксперт Светлана Кушнир.

«Если мы всё время будем кричать и кому-то угрожать, однажды это произойдёт. Провокации будут продолжаться до тех пор, пока вдруг у нас не полыхнёт на Востоке», – предупредила Кушнир.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Арестович пригрозил, что в будущем Украина может достать до Москвы своими ракетами.

Также он утверждал, что ВСУ безнаказанно нанесли ракетный удар по российской армии.

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