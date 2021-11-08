В Крыму напомнили о геноциде русских в постсоветских странах

Среднеазиатские страны на волне возрастающего национализма создают миф о том, что никакого геноцида русских после развала СССР якобы не происходило.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ Крымский фронт» заявил крымский общественник Сергей Веселовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среднеазиаты тоже создают свои мифы: «Не было никакого геноцида в Баку, кровавой резни в Сумгаите, выдавливания русских людей из Средней Азии, «русские, оставайтесь, нам нужны рабы и проститутки!». А сейчас, когда русские журналисты пытаются разобраться в Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, пытаются это выяснить, им говорят: «А зачем вы нам гадите и передёргиваете? Нет у казахов национализма! А всё что вы видите – неправда, и никто русских не унижает, на колени не ставит и в 1980-1990-х не выбрасывали из домов и не заставлял бежать с вещами и детьми в руках», – сказал он.

Кроме того, он добавил, что мигранты из среднеазиатских республик пытаются сейчас навести свои порядки и в России.

«Но подождите, сейчас вся Россия бурлит из-за среднеазиатов. Вы наших русских уничтожали и выдавливали из страны, кричали: «Мы свободные и великие». А сейчас, спустя 30 лет, вы создаёте диаспоры на территории России и вы, которые нас убивали и выгоняли из своих домов, сейчас у нас в стране пытаетесь насадить свои среднеазиатские порядки. А русских, которые об этом говорят, обвиняют в разжигании межнациональной розни. Заезжаешь в какой-то российский регион, а начальник УФМС по межнациональным отношениям и паспортам – какой-нибудь «оглы», как это так? Что делает «оглы» в российском МВД и в приоритете выдаёт своим паспорта, а русские люди с Украины годами обивают пороги, а им: «Пошли вон отсюда, не получите паспорт», – добавил Веселовский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что необходимо провести амнистию для всех граждан Украины, нарушивших правило 90-дневного срока пребывания на территории РФ.

Кроме того, раньше в Государственной думе РФ предложили ввести визовый режим со всеми республиками Средней Азии.