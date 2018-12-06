В Крыму не понимают, кого объявила в розыск Украина

06.12.2018, Симферополь, Олег Кравцов

Украина всеми силами пытается продолжить ажиотаж вокруг недавней провокации в Керченском проливе.

Об этом в комментарии “Комсомольской правде – Крым” заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя решение Киева объявить в розыск российских пограничников, которые принимали участие в задержании кораблей ВМСУ и моряков в Керченском проливе.

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“Сложно себе представить, кого Украина объявляет в розыск. Я абсолютно убежден, что у них даже понимания нет, кто участвовал в этой спецоперации по задержанию украинских военных”, – сказал крымский политик.

При этом он напомнил, что многие граждане РФ, проживающие в Крыму, объявлены в розыск на территории Украины.

“Понимаем, что Украина пытается продолжить ажиотаж вокруг данной провокации. Ведь сегодня то, что там произошло вследствие действий украинской стороны, абсолютно не устраивает авторов этой провокации – в частности, президента Украины, Петра Порошенко. Он, безусловно, будет дальше создавать новые прецеденты провокационного характера для того, чтобы поднять свой политический рейтинг и попытаться в случае необходимости продолжить то военное положение, которое введено в незалежной, – убежден Ганжара.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.