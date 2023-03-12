В Крыму проходит серия обысков по делу о диверсии на железной дороге

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Скрывающийся в Киеве главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров сообщил о проведении ФСБ серии обысков по делу о недавней диверсии на железной дороге в Крыму на участке между Бахчисараем и Симферополем вблизи станции Почтовое.

По данным Чубарова, утром в субботу в селе Первомайское Симферопольского района был проведен обыск в жилище Ахтема Исмаилова. У него были изъяты телефоны и накопители информации. Сам Исмаилов был доставлен на допрос. На месте тут же образовалась традиционная группа поддержки из женщин, которые выкрикивали «Чего вы боитесь?» в ответ на требование не приближаться к правоохранителям.

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Чубаров утверждает, что это не единственные следственные мероприятия по делу.

Так, по его данным, 28 февраля был проведен обыск жилища Соина Джелилова в Симферопольском районе Крыма, 6 марта в доме Эдема Муртазаева в Судаке, 9 марта у Мемета Ашурова в Красногвардейском районе, а также у Асана Абдураманова в Бахчисарае.

Ранее замглавы экстремистского меджлиса Нариман Джелялов с подельниками был признан виновным в организации диверсии на газопроводе, который питал воинскую часть в Крыму в селе Перевальном.

По данным ФСБ, произошедний накануне «дня Незалежности» в 2021 году взрыв курировался Главным управлением разведки Минобороны Украины. Джелялов отвечал за связь между находящимися в Крыму членами экстремистской организации и бежавшей в Киев верхушкой этой группировки.