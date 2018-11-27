В Москве хотят перейти к мерам против Украины, которые предлагал Захарченко

27.11.2018, Москва, Олег Кравцов

В Донбассе пора реализовать на практике анонсированную еще два года назад убитым лидером ДНР Александром Захарченко выдачу российских паспортов всем желающим.

Об этом в публикации на страницах “Московского комсомольца” пишет директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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По его словам, после введения Украиной военного положения в ближайшей перспективе замаячил разрыв дипломатических отношений и введение визового режима с Россией, которое может резко увеличить количество желающих стать гражданами Донецкой и Луганской народных республик, имеющих безвизовый въезд на территорию РФ.

“Что делать России в сложившейся ситуации? Повторение как мантры «не поддаваться провокации» важно для военных, но не для гражданских. Население, не забывшее события «русской весны», будет ждать активной реакции. Выдачу российских паспортов всем желающим на Донбассе, анонсированную еще два года назад убитым Александром Захарченко, пора реализовать на практике.

Активного отпора обнаглевшим бандеровцам везде, где возможно, — в ответ на обстрелы на Донбассе и на провокации в Азовском море. Введения санкций за торговлю с Украиной. Запрета на поставки газа и других энергоресурсов в эту страну — ведь вопрос, чем были заправлены нарушители российской границы, пока открыт”, – предлагает комплекс мер эксперт.

При этом он не верит в войну между Украиной и Россией.

“Войны не будет, потому что Украине нечем воевать. Угроза вывести «весь свой флот» к Керченскому проливу, озвученная Порошенко, красиво выглядит, но смешна в реализации. Что выводить-то? А НАТО никогда не полезет активно защищать нечлена Альянса. Так что с высочайшей долей вероятности эти пляски вокруг «военного положения» останутся исключительно в политической сфере. На выборах еще и не то бывало”, – резюмирует Бондаренко.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.