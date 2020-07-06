В Москве посоветовали одуматься истеричному командующему ВМСУ Неижпапе

06.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Воинственные заявления украинских командующих в адрес российского Крыма не основаны ни на чём, кроме безответственности и нахальства.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

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«В таких заявлениях, которые сделал нынешний командующий, который только вступил в строй, рождённый в Севастополе контр-адмирал Неижпапа, кроме нахальства и наглости ничего нет.

Эти политические заявления сугубо безответственные, которые делает человек, занимающий высокую, но военную должность. Такие заявления должен делать министр иностранных дел, Зеленский, что он и сделал тоже, будучи в Одессе.

На Украине это могут делать и отставные военные, делал такие заявления и предыдущий командующий Вороненко, который бывший танкист, делает и нынешний. Что мы всё сделаем, ракеты «Нептун» и всё остальное.

Это всё чистой воды авантюризм, он аукнется, как это случилось с провокацией под Керченским мостом. И только добрая воля России позволила – и людей отправить, которые пошли на эту авантюру, и отдали им эти судёнышки.

Тем не менее, то, что происходит на наших глазах – это проявление лютой ненависти и злобы по отношению к России, к Крыму, да и к Черноморскому флоту, из которого, в общем, и вышли украинские военно-морские силы, хотя они говорят, что это были «Чайки» запорожцев и так далее», – заявил Дандыкин.

Кроме того, он выразил надежду, что все эти безответственные слова в адрес Крыма останутся словами.

«А если что-то такое будет, то Черноморский флот спокойно, без нервов, при том, что он основную задачу сейчас выполняет в Средиземном море, вполне готов выполнить любую задачу, пресечь всякие попытки.

Если будут нарушены границы, этим занимается береговая охрана погранвойск ФСБ России, а Черноморский флот, если будет необходимость, им поможет. Но у нашей береговой охраны тоже есть современнейшие корабли и есть все возможности, чтобы такие акции пресекать», – добавил военный эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее контр-адмирал Неижпапа заявлял о необходимости уничтожать российские корабли. Кроме того, украинский командующий угрожал ракетным ударом по родному Севастополю, а также стращал рейдами американских катеров к российским берегам.

Более того, Неижпапа называл Севастополь главной базой ВМС Украины и грозил вернуться в Крым после того, как «там будет установлен жовто-блакитный флаг».