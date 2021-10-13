В Москве рассказали, как Украина собственными руками загубила свою газовую самодостаточность

В Москве рассказали, как Украина собственными руками загубила свою газовую самодостаточностьНовости Украины
Украина могла стать энергетически самодостаточной страной, но из-за украинских олигархов, готовых вместо насыщения собственной страны распродать всё, до чего дотянутся руки, украинцы попали в газовый кризис.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Действительно, на Украине есть достаточное количество разведанных месторождений газа. И 5, и 25 лет назад об этом шла речь, но проблема в том, что газовая инфраструктура, которая осталась Украине от СССР, вся завязана на транзит, говорилось о разделении этих вещей, были деньги и возможности, более того, Россия была готова помочь.
Но украинские олигархи не захотели этого делать: «Мы же продать можем, а русские никуда не денутся и всегда нам помогут просто так». Эта хитрожопость вам и аукается, при том, что на Украине есть всё, чтобы быть самодостаточной страной», – сказал он.
Кроме того, эксперт отметил, что европейские бюрократы хотят установить монополию на перераспределение газа, в чём так усердно обвиняют Россию.
«С этим энергетическим кризисом есть несколько уровней, каждый получает свой профит, когда взвинтили цены на газ, в этом есть роль Вашингтона, Китая и евробюрократии.
Путин развёл Нуланд на откровение, она начала говорить: «Да, мы добиваемся централизованного получения и перераспределения энергоресурсов».
Иными словами, европейская бюрократия хочет подмять этот рычаг под себя, они всё время обвиняют в этом Россию, а на самом деле обвиняют в том, что они сами хотят сделать. Они хотят сами стать этим «злым Путиным», – заключил Мартынов.
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