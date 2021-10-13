Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
13.10.2021 19:28 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Газ, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

В Москве рассказали, как Украина собственными руками загубила свою газовую самодостаточность

Новости УкраиныУкраина могла стать энергетически самодостаточной страной, но из-за украинских олигархов, готовых вместо насыщения собственной...

Украина могла стать энергетически самодостаточной страной, но из-за украинских олигархов, готовых вместо насыщения собственной страны распродать всё, до чего дотянутся руки, украинцы попали в газовый кризис.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Действительно, на Украине есть достаточное количество разведанных месторождений газа. И 5, и 25 лет назад об этом шла речь, но проблема в том, что газовая инфраструктура, которая осталась Украине от СССР, вся завязана на транзит, говорилось о разделении этих вещей, были деньги и возможности, более того, Россия была готова помочь.

Но украинские олигархи не захотели этого делать: «Мы же продать можем, а русские никуда не денутся и всегда нам помогут просто так». Эта хитрожопость вам и аукается, при том, что на Украине есть всё, чтобы быть самодостаточной страной», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что европейские бюрократы хотят установить монополию на перераспределение газа, в чём так усердно обвиняют Россию.

«С этим энергетическим кризисом есть несколько уровней, каждый получает свой профит, когда взвинтили цены на газ, в этом есть роль Вашингтона, Китая и евробюрократии.

Путин развёл Нуланд на откровение, она начала говорить: «Да, мы добиваемся централизованного получения и перераспределения энергоресурсов».

Иными словами, европейская бюрократия хочет подмять этот рычаг под себя, они всё время обвиняют в этом Россию, а на самом деле обвиняют в том, что они сами хотят сделать. Они хотят сами стать этим «злым Путиным», – заключил Мартынов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть