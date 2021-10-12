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12.10.2021 21:36 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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На Украине замерзают без отопления в больницах, школах и детских садах

Новости УкраиныОбъекты социальной инфраструктуры на Украине все еще не отапливаются, поэтому больным приходится приносить из...

Объекты социальной инфраструктуры на Украине все еще не отапливаются, поэтому больным приходится приносить из дома одеяла, а в детские садики и школы обогреватели приносят родители.

Об этом на пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?» заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Родители сами приносят обогреватели и в школы, и в садики. В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель.

При этом есть четко прописанные в законодательстве нормы. Если мы говорим, например, про садики, там от 19 до 22 градусов должно быть. Эти нормы нарушаются, на них никто не обращает внимания.

Директора садиков и школ подали заявки на то, чтобы их включили в отопительный сезон, но ничего не происходит. Для больниц это еще одна проблема. Они сейчас перегружены из-за пандемии, а им еще надо думать, как сделать так, чтобы в их помещениях было тепло. Спасибо, что из дома можно приносить одеяла», – сказала она.

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