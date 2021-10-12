На Украине замерзают без отопления в больницах, школах и детских садах

12.10.2021 21:36 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Объекты социальной инфраструктуры на Украине все еще не отапливаются, поэтому больным приходится приносить из дома одеяла, а в детские садики и школы обогреватели приносят родители.

Об этом на пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?» заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Родители сами приносят обогреватели и в школы, и в садики. В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель. При этом есть четко прописанные в законодательстве нормы. Если мы говорим, например, про садики, там от 19 до 22 градусов должно быть. Эти нормы нарушаются, на них никто не обращает внимания. Директора садиков и школ подали заявки на то, чтобы их включили в отопительный сезон, но ничего не происходит. Для больниц это еще одна проблема. Они сейчас перегружены из-за пандемии, а им еще надо думать, как сделать так, чтобы в их помещениях было тепло. Спасибо, что из дома можно приносить одеяла», – сказала она.