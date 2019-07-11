В Москве уже не исключают возобновления авиасообщения с Грузией

11.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Вероятность введения антигрузинских санкций Москвой равна нулю после заявления президента РФ об их нежелательности.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник в российском правительстве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Окончательное решение по санкциям предстояло принимать президенту. А как он подпишет указ о санкциях, против которых высказался?» – сказал собеседник издания.

В свою очередь источник в МИД РФ, согласившийся говорить на условиях анонимности, похвалил грузинские власти за реакцию на провокацию телеканала «Рустави-2», в эфире которого грязно и нецензурно выругали российского президента и его покойных родителей.

«Известно, кому подконтролен этот телеканал. Это была провокация Саакашвили и близких к нему сил. Она была направлена на подрыв российско-грузинских отношений. Но власти Грузии нашли в себе силы выразить к этому свое отношение и резко осудить»,- заявил дипломат.

По его словам, теперь в Москве не исключают возможность пересмотра решения о запрете прямого авиасообщения между двумя странами.

«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении»,- сказал источник в российском МИДе.

Он также добавил, что затем можно начинать думать о возвращении к идее отмены визового режима для грузинских граждан.

По данным «Коммерсанта», ранее решение об отмене виз с Грузией было проработано и полностью готово к принятию: вопрос прошел межведомственное согласование и необходимые документы ушли к президенту Путину на подпись.

«Все было на тарелочке. Ждали позитивного момента, чтобы отменить визы»,- говорит информированный собеседник издания.

События в Тбилиси, где напали на приглашенного в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова, помешали довести дело до конца, говорит источник.

Он также добавил, что если в будущем ситуация нормализуется, «все можно будет развернуть назад».