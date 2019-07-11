В Москве уже не исключают возобновления авиасообщения с Грузией
Вероятность введения антигрузинских санкций Москвой равна нулю после заявления президента РФ об их нежелательности.
Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник в российском правительстве.
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«Окончательное решение по санкциям предстояло принимать президенту. А как он подпишет указ о санкциях, против которых высказался?» – сказал собеседник издания.
В свою очередь источник в МИД РФ, согласившийся говорить на условиях анонимности, похвалил грузинские власти за реакцию на провокацию телеканала «Рустави-2», в эфире которого грязно и нецензурно выругали российского президента и его покойных родителей.
«Известно, кому подконтролен этот телеканал. Это была провокация Саакашвили и близких к нему сил. Она была направлена на подрыв российско-грузинских отношений. Но власти Грузии нашли в себе силы выразить к этому свое отношение и резко осудить»,- заявил дипломат.
По его словам, теперь в Москве не исключают возможность пересмотра решения о запрете прямого авиасообщения между двумя странами.
«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении»,- сказал источник в российском МИДе.
Он также добавил, что затем можно начинать думать о возвращении к идее отмены визового режима для грузинских граждан.
По данным «Коммерсанта», ранее решение об отмене виз с Грузией было проработано и полностью готово к принятию: вопрос прошел межведомственное согласование и необходимые документы ушли к президенту Путину на подпись.
«Все было на тарелочке. Ждали позитивного момента, чтобы отменить визы»,- говорит информированный собеседник издания.
События в Тбилиси, где напали на приглашенного в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова, помешали довести дело до конца, говорит источник.
Он также добавил, что если в будущем ситуация нормализуется, «все можно будет развернуть назад».
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