Путин ввел саакашистов в замешательство

10.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Заявление российского президента Владимира Путина о нежелательности новых санкций против Грузии – это поступок достойного человека.

Об этом «Известиям» заявила грузинский политолог, руководитель Центра глобальных исследований Нана Девдариани.

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По ее словам, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого обвиняют в организации провокации на телеканале «Рустави-2», «после заявления Путина находятся в замешательстве», поскольку в «их планы явно не входило то, что Москва выступит за мирный диалог».

«Это достойный поступок достойного человека, который из-за одного глупца не стал еще больше портить российско-грузинские отношения. Вся цепь последних событий — это спланированная провокация, с целью окончательного подрыва отношений России и Грузии и параллельной подготовки плацдарма для того, чтобы вернуться с реваншем к политической власти», – сказал Девдариани.

По ее мнению, грузинскому руководству необходимо обратиться напрямую к Владимиру Путину и начать диалог, хотя это и стоило сделать гораздо раньше.

В Госдуме же, где обратились к правительству с просьбой о введении санкций против Грузии, говорят, что этот вопрос с повестки не снят. Так, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что позиция его коллег неизменна: законодатели высказали свою точку зрения, а «президент имеет право высказать свою».

В свою очередь председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал изданию, что враждебность проявляется не только в отношении лидера России, но и всех ее граждан, при этом добавил, что эта враждебность исходит и от руководства Грузии.

«У президента есть своя точка зрения. Она немного отягощена тем, что ему неудобно самого себя защищать подобными методами. Но ведь мы в своем заявлении говорили о многих других фактах проявления враждебности. Грузинское руководство прямо называет нас агрессором. При этом пользуется определенными возможностями для развития своей экономики. И мы требуем от правительства решить, какие меры экономического принуждения можно было бы применить против Тбилиси», – сказал Калашников.

Он убежден, что в Тбилиси не оценят жеста доброй воли российского президента, а также настаивает, что в Грузии должны понять: в ответ на их враждебные выпады они получат санкции.

Напомним, что российско-грузинские отношения обострились после того, как в Тбилиси напали на находящегося в Грузии с официальным визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова, после чего в грузинской столице вспыхнули антирусские бесчинства.

Кроме того, на связанном с Саакашвили телеканале обложили матом российского президента и его покойных родителей.