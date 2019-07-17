В пострадавших от наводнения иркутских регионах построят новые школы

17.07.2019, Москва, Максим Карпенко

В населенных пунктах, пострадавших от сильного наводнения в Иркутской области, будут построены новые школы.

Об этом в своем блоге сообщил российский политолог Константин Калачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, всего в Иркутской области пострадало 32 образовательные организации: 18 школ и 14 детских садов.

«Новые школы планируется построить в трёх населённых пунктах: в посёлках Евдокимовка Тулунского района, Октябрьский Чунского района, Алыгджер Нижнеудинского района. Остальные школы, по оценке специалистов министерства образования и министерства строительства, можно восстановить, поэтому там будет проводиться капитальный ремонт. Так что, жизнь на месте не стоит», – отметил Калачев.

Его слова в своем блоге подтверждает политолог Илья Гращенков.

«К началу учебного года для школ с затопленных территории необходимо приобрести 11 школьных автобусов. С такой инициативой выступил Сергей Левченко. Соответствующие поправки будут внесены в бюджет. В общем – дети наши будущее. Хорошо, когда взрослые это понимают, а не видят в них очередной повод для освоения бюджетов. А то ведь оглянуться не успеете, а они вырастут и станут вашими избирателями», – написал Гращенков.

Он также отметил, что губернатору-коммунисту Сергею Левченко удалось договориться с авиаперевозчиками, и дети из подтопленных районов отправятся на отдых.

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сумел таки переубедить нерадивых авиаперевозчиков и «зайчат» с подтопленных территорий все-таки доставили на отдых, в Самарскую область. Вот именно такое «влияние» губернатора я и считал бы в рейтинге, а не какие-то перестановки мест слагаемых в региональных правительствах», – добавил Гращенков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, о том, что пострадавшие от наводнения в Тулуне дети поехали на отдых и оздоровление.

Также говорилось, что более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.

А вот некоторые представители крупного бизнеса, напротив, спешат получить выгоду в условиях людского горя. Так, некоторые авиакомпании завысили стоимость билетов для детей, которых необходимо доставить в места отдыха. При этом, некоторые сибирские предприниматели добровольно отправляют в пострадавшие от наводнения районы необходимую помощь: металлоконструкции, обогреватели, продукты, одежду.

В то же время, противники губернатора-коммуниста Иркутской области Сергея Левченко накануне выборов пытаются сыграть на чрезвычайной ситуации, применяя грязные приемы.