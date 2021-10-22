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22.10.2021 15:21 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Водоснабжение, Политика, Украина
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В Раде объявили о нехватке питьевой воды по всей стране

Новости УкраиныНа Украине началась нехватка питьевой воды – в большинстве городов водопроводная вода не пригодна...

На Украине началась нехватка питьевой воды – в большинстве городов водопроводная вода не пригодна к употреблению.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общегосударственная целевая программа «Питьевая вода Украины» критично требует финансирования. У нас, по данным Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины, практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению. Более того, по разным рейтингам и оценкам, Украина вообще является необеспеченной водными ресурсами в расчёте на одного человека», – сказал депутат.

Напомним, накануне в Киеве сообщили, что из-за преступных действий украинских энергетиков река Днестр катастрофически обмелела.

Кроме того, Украина лишилась не только воды. Так, благодаря подписанному между Венгрией и «Газпромом» контракту о поставках топлива в обход украинской территории, Киев не сможет в любое время распоряжаться чужим газом, как он это делал прежде благодаря венгерскому транзиту.

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