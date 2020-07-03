В Раде поднялся шум и затопали ногами из-за референдума в Крыму

03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское правительство должно максимально жестко отреагировать на проведение в РФ референдума по поводу принятия поправок в Конституцию. В частности, киевский Кабмин должен осудить голосование и невероятно высокую явку на полуострове.

Об этом в ходе «Часа вопросов правительству» в Верховной раде заявил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первого июля в РФ произошел так называемый референдум о вечном помазании Путина на вечное царство. И у меня вопрос: где жёсткая реакция правительства о недопустимости проведения подобных действий на территории Украины, я имею в виду наш, украинский, Крым, где они объявили, что у них явка 90%?», – возмутился Гончаренко.

На вопрос ответил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он сообщил, что Киев уже официально пожаловался своим западным «партнёрам», и те осудили проведение референдума в России.

«Внимательно посмотрите на сайт МИД Украины, где висит официальное заявление относительно осуждения таких действий на оккупированных территориях Украины.

Мы обратились к нашим международным партнёрам, и они также осудили проведение подобных мероприятий, которые назвали референдумом», – сказал премьер.

После этих слов в зале поднялся шум.

Напомним, ранее политолог Сергей Марков заявил, что поддержка россиянами изменений Конституции и предоставление возможности переизбраться на новый срок президенту Владимиру Путину – повод для ужесточения политики на украинском направлении.