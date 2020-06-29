Украинская пропаганда вновь потерпела неудачу с Крымом

29.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Явка на плебисците по вопросам поправок к российской Конституции в Крыму превысила 52%. Об этом в своем блоге сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На конец дня 28 июня проголосовало 52% зарегистрированных избирателей (775 092 человека, в том числе 380 519 голосовали в помещениях для голосования)», – заявил Аксенов.

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По словам политолога Олега Бондаренко, явку в Крыму можно считать неожиданно высокой – это является наглядным доказательством того, что, вопреки тезисам украинской пропаганде и утверждениям либералов, жители полуострова интегрировались в российское общество.

«Это фантастически хороший результат, с учетом того, что на данный момент мы имеем только четвертый день голосования, предварительного голосования, подчеркну, а основное голосование будет только первого июля.

Так что с этими цифрами Крым вообще может быть лидером и по явке, и по голосованию за Конституцию. Конечно, это говорит о том, что выбор крымчан за эти шесть лет не изменился, и все довольны воссоединением с Россией», – заявил Бондаренко в комментарии «ПолитНавигатору».

Напомним, что одна из поправок к Конституции, за которую голосуют граждане, предусматривает невозможность отчуждения российских территорий, что является ответом на претензии относительно Крыма, Калининграда и Курил.