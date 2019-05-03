В России готовятся установить самое высокое за Уралом колесо обозрения

03.05.2019, Москва, Максим Карпенко

На набережной Новосибирска появится одно из самых высоких в России колес обозрения. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Анатолий Локоть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Летом на новосибирской набережной появится 70-метровое колесо обозрения — четвёртое по высоте в России и самое высокое за Уралом. Его фундаментом станет одноэтажное здание, в котором расположатся выставочные залы и буфет. Если позволит погода, работы завершатся ко Дню города. Действующее колесо обозрения демонтируют после запуска нового. Поскольку набережная стала одним из наиболее популярных мест отдыха новосибирцев, я дал поручение проработать вопрос с дополнительной парковкой», – заявил Локоть.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщал «ПолитНавигатор», Новосибирск сегодня является наглядным опровержением антироссийского мифа «За МКАДом жизни нет» – город по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

В ближайшее время Новосибирск ожидает активизации развития благодаря проекту «Академгородок 2.0», создание которого поддержал в прошлом году президент Владимир Путин. Это будет крупный научный центр, который обеспечит появление тысяч новых рабочих мест.

Действующий мэр Новосибирска – коммунист Анатолий Локоть решил участвовать в предстоящих выборах главы города, которые состоятся осенью этого года.