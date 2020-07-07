В сети распространили фейковый указ главы ДНР о закрытии в республике школ

07.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

В сети появился фейковый указ главы ДНР Дениса Пушилина о закрытии школ в Амвросиевском районе республики якобы из-за сложной экономической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба администрации главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении отмечается, что приспешники киевских властей с определённой периодичностью проводят взломы аккаунтов официальных лиц государства и распространяют ложную информацию, направленную на дестабилизацию обстановки в республики, в том числе публикацию фейковых указов.

«Недавно в социальных сетях появилась публикация очередного «указа» главы Донецкой Народной Республики, которым предусмотрено закрытие некоторых общеобразовательных школ и детских садов Амвросиевского района. В данном документе прописано, что вынужденное закрытие будет проводиться ввиду сложной экономической ситуации в республике и нехваткой денег на содержание социально значимых объектов. Также в нем обозначено, что в острой форме Денис Пушилин раздаёт указания не затягивать с этим вопросом.

Обращаем внимание граждан Донецкой Народной Республики, что данная информация абсолютно клеветническая и не соответствует действительности! Государственная политика республики направлена на социальную защиту каждого его жителя, а институт семьи и детей – высшая и приоритетная ценность!» – говорится в заявлении.

Также в администрации главы ДНР призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее бандеровские хакеры взламывали страницы «ВКонтакте» и «Twitter» Дениса Пушилина. Отметим, что комментируя атаки на свои аккаунты, глава ДНР выразил уверенность, что к данным провокациям причастна не только СБУ.