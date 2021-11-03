В странах-сателлитах США запущен конвейер репрессий против пророссийских деятелей

03.11.2021 16:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Польше, на Украине и в странах Балтии усиливаются гонения на защитников русского языка и культуры, на которых фабрикуют уголовные дела.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стоит забывать о важной проблеме, которую мы поднимаем не первый год – вопрос дискриминации русских в странах Балтии, на Украине, в Польше и ряде других стран. Эта тенденция имеет характер нарастания, в частности, несколько дней назад вынесен обвинительный приговор в отношении журналиста Алексеева в Латвии, который много лет выступал защитником интересов русских, критиковал власть за дискриминационную политику, за закрытие телеканалов на русском языке и ограничение образования на русском языке. Он осужден на 14 месяцев, по мнению экспертов, дело сфабриковано», – сказал Брод.

По его словам, гонения на пророссийских общественников в странах Балтии имеют системный характер.

«Посмотрим на эти действа как на цепочку подобных, так мы можем вспомнить дело Полецкиса, правозащитника из Литвы, который осуждён якобы за шпионаж в пользу России. Вспомним дело Матеуша Пискорского в Польше, проходящего по аналогичному делу. Также Александр Гопоненко из Риги, Сергей Середенко из Таллина. Это наиболее яркие фигуры Русского мира, люди, которые выступают за сотрудничество их стран с Россией, защиту русских, сохранение культуры и языка. Всех их стараются «выбить из седла», запугать население, чтобы ослабить это направление», – заключил Брод