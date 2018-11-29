В суде командир украинского буксира прикинулся непонимающим русский язык

29.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Капитан буксира «Яны Капу» – одного из трех украинских судов, задержанных российскими пограничниками в минувшее воскресенье – Олег Мельничук потребовал себе переводчика во время рассмотрения дела о незаконном пересечении российской границы моряками ВМСУ.

Об это в своем блоге сообщил участник т.н. АТО, украинский боевик Роман Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что Мельничуку предоставили переводчика.

«Капитан буксира “Яны Капу” Олег Мельничук в “суде” воспользовался правом на переводчика, ведь не понимает русского языка. По словам адвоката Эдема Смедляева, Олег Мельничук воспользовался в суде правом на переводчика, ведь не очень понимает русский язык. “Суд” предоставил ему российско-украинского и украинского-российского переводчика. Мельничук не признает себя виновным», – заявил Кулик.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.

В ответ на Украине созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.