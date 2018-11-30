В Вашингтоне заранее знали о морской провокации Украины

30.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Скорее всего, в МВФ заранее знали, что Украина поставит вопрос о введении военного положения и объявит его.

Об этом пишут “Известия”, обращая внимание на удивительное совпадение: в ночь на 23 ноября Верховной радой принимается закон о госбюджете на 2019 год, а уже через день корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ и попытались прорваться в Азовское море.

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Отмечается, что у этих событий есть общий знаменатель – МВФ и его желание давать Украине транш в рамках новой кредитной программы.

Газета напоминает, что сразу после введения Радой военного положения в пресс-службе киевского офиса МВФ заявили, что в уставе организации нет юридических запретов для сотрудничества со странами, на территории которых протекают военные конфликты в той или иной стадии.

“Но очень интересна очередность событий. Случись конфликт в Керченском проливе перед голосованием по бюджету, его принятие наверняка пришлось бы отложить на неопределенное время. Первоначальный указ Порошенко о введении ВП предполагал его введение на 60-дневный срок, а значит, в бюджет пришлось бы закладывать соответствующие расходы.

Покладистость МВФ также вызывает некоторую оторопь. Во время принятия пенсионной реформы правительство полтора года вело переговоры с руководством фонда о расходах бюджетных средств. В этот раз фонд спустя всего лишь 10 часов после экстренного заседания СНБО и еще до обсуждения введения военного положения в парламенте подтверждает свою позицию по выделению средств”, – указывают авторы.

При этом издание подчеркивает, что практика отношений МВФ с Украиной говорит, что даже самые простые вопросы могли решаться до 30 дней.

Из всего этого напрашивается вывод: в МВФ заранее знали о том, что Украина поставит вопрос о введении военного положения и объявит его. Более того, знали четко и в деталях — ведь стороннему наблюдателю до вынесения решения Верховной радой не было понятно, что введение ВП не окажет влияния на расходные статьи бюджета-2019. А уже это может означать, что планы провокационной отправки кораблей ВМС Украины в Керченский пролив были известны в Вашингтоне задолго до выхода украинских кораблей из порта. Из этого предположения может вытекать масса вопросов — например, о том, на каком уровне и в какой стране планировалась эта операция”, – резюмирует газета.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали СНБО и Верховную Раду и ввели военное положение в 10 областях, граничащих с РФ.