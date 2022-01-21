В Верховной раде обвинили главу МИД Германии в неподобающем поведении в Москве

Новости Украины

Германия выпадает из общего списка «союзников» Украины, что необходимо немедленно исправлять на всех уровнях, в том числе переговорами с экс-канцлером Ангелой Меркель, которая до сих пор имеет огромное влияние на немецкую политику.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что позиция Германии является как минимум удивительной, и Украине сегодня нужно очень плодотворно заниматься с Германией и искать все возможные пути. Я бы сегодня на месте Зеленского, несмотря на все политические и другие разногласия, звал бы к себе Порошенко – как один из путей, и говорил ему: «Езжай, пожалуйста, разговаривай с Ангелой Меркель. Потому что он её хорошо знает, и, несмотря на то, что она ушла с должности, она проводит очень значительное влияние на немецкую политику. Понятно, что с канцлером Германии должен говорить украинский президент, с главой МИД Германии – глава МИД Украины, но с немецкими парламентариями должны общаться все украинские парламентарии, с немецкими лидерами, даже бывшими, должны говорить украинские лидеры, даже бывшие», – предложил Гончаренко.

Он призвал приложить все усилия, чтобы «напомнить немцам» об Украине.

«Потому что было как-то совсем грустно смотреть, как новая глава МИД Анналена Бербок, которая, кстати, занимает очень разумную позицию относительно «Северного потока-2», но при этом, когда она на встрече с Лавровым в Москве начинает извиняться за события Второй мировой войны фактически только перед русскими, забывая что тогда гитлеровская Германия напала на многонациональную страну», – возмущался депутат.

Напомним, что под «политическими и прочими разногласиями» он имел в виду попытку Зеленского обвинить Порошенко в госизмене, что закончилось грандиозным позором для действующего президента Украины.

Стоит отметить, что тот же Гончаренко на заседаниях ПАСЕ позволял себе недипломатические выпады против Ангелы Меркель. Более того, уход канцлера со своего поста сопровождался чуть ли не улюлюканьем со стороны, в том числе, однопартийцев депутата.