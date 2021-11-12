В ЮНЕСКО подтвердили, что архитектурное наследие Косово является сербским

Организация Объединённых Наций по вопросам науки и культуры (ЮНЕСКО) поблагодарила главу МИД Сербии Николу Селаковича за поздравление с 75-летием и пообещала охранять сербское средневековое культурное наследие в Косово.

Об этом международная организация сообщила в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спасибо Министерству иностранных дел Сербии за наилучшие пожелания по случаю 75-летия ЮНЕСКО! – написали в твиттере организации в ответ на поздравление министра иностранных дел Николы Селаковича. – Защита византийского и сербского средневекового искусства, находящегося в монастырях Сопочаны, Високи Дечани и Студеница, имеет неоценимое значение для культурного наследия. Мы и дальше будем его охранять!».

Напомним, что косовские сепаратисты неоднократно пытались присвоить сербское культурное наследие края себе, объявив его албанским, а в 2015 году подали заявку на вступление в ЮНЕСКО, но получили отказ.

Настоящую истерику руководства Приштины вызвало включение международной организацией сербских архитектурных и духовных святынь – монастырей Високи Дечани, Грачаница, Печка Патриаршья и храма Богородицы Левишской – в список культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения.

После панельной дискуссии на пленарном заседании 41-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в Париже, отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Сербии Анна Брнабич отметила, что эта организация занимается вопросами, которые не имеют ничего общего с политикой, но имеют непосредственное отношение к образованию, культуре, науке и другим подобным вопросам.

«Когда мы говорим о деполитизации, мы настаиваем на том, что так называемому «государству» Косово не о чем просить в ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – не то место, где можно говорить о том, может ли Косово, которое не имеет места в ООН и не признано более чем половиной стран, быть членом этой организации. Когда я говорю «деполитизация», все знают, что это означает. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай сказала, что она не будет заниматься политикой во время своего мандата», – отметила Брнабич.

В ходе войны 90-х годов и последовавших за ней погромов косовские албанцы целенаправленно уничтожали и оскверняли сербское духовное наследие, множество объектов которого являются средневековыми памятниками православной культуры.

Так, албанскими погромщиками было уничтожено порядка 76 храмов, повреждено и осквернено – 150.

Многие уцелевшие объекты превращались в свалки и отхожие места, грабежи храмов и монастырей – происходят и по сей день.