«Смотрят как на придурков»: Как в украинской армии прививаются индийской вакциной

02.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На военных, которые согласились прививаться завезенной на Украину индийской вакциной «Ковишилд», смотрят как на идиотов даже собственные сослуживцы и медики.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил украинский военный обозреватель, офицер ВСУ в отставке Дмитрий Лиховий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лиховия, бывают случаи, когда военные сбегают от вакцинации уже прямо «из-под иглы».

«Я узнавал у некоторых, кто проходил уже вакцинацию, они не хотят называть своего имени, но они рассказывают, что на них смотрят как на придурков, когда они соглашаются вакцинироваться «Ковишилдом». Даже начмеды не хотят вакцинироваться, даже медики: «А ты серьезно пришел сюда, типа к нам? Мы-то говорим, что можно вакцинироваться, но, может, лучше нет? Ты в курсе, какие бывают последствия, аллергия? А ты в курсе, что это какая-то бодяга?»…

Там сколько этой всякой дичи рассказали. Поскольку это добровольно, их заставляют писать документы: «Я в сознании и трезвой памяти иду на верную, чуть ли, не на смерть, чтобы вакцинироваться».

И, вот, есть люди, которые, уже написав это согласие, непосредственно из-под иглы этого вакцинатора сбегают, потому что они десятый раз подумали и решили, что лучше, все-таки, нет», – заявил Лиховий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине зафиксированы первые жертвы от индийского препарата против COVID-19, который не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и применяется исключительно в странах третьего мира. Вакцина от коронавируса «Ковишилд», которую колют украинцам, опасна для жизни и используется только в рамках эксперимента.

Посольство США запретило властям Украины проводить вакцинацию российскими препаратами, несмотря на то, что те пользуются большим успехом во всем мире.