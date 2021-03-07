В ВСУ от индийской вакцины скончалась сержант медслужбы

07.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Из-за низкого качества и небезопасности индийской вакцины от коронавируса «Ковишилд» в ВСУ сразу после инъекции скончалась сержант медицинской службы.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соединениях и частях вооруженных формирований Украины в зоне «ООС» продолжается «добровольно-принудительная» вакцинация личного состава индийским препаратом «Ковишилд».

От нашего источника в штабе «ООС» стали известны обстоятельства смерти сержанта медицинской службы Сидарчук после вакцинирования в ВМГ городе Мариуполь. Спустя 10 минут после инъекции женщина почувствовала ухудшение самочувствия, слабость, а через 20 минут потеряла сознание. Подоспевшим на помощь медикам спасти коллегу не удалось.

В связи с возможным общественным резонансом в случае огласки указанной информации, начальник госпиталя Перестюк приказал скрыть факт вакцинации и в заключении судебно-медицинской экспертизы указать причину смерти связанную с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», – сказал Никитин.

Он утверждает, что 90% личного состава ВСУ саботируют вакцинацию.

«Кроме того, мы продолжаем отмечать участившиеся случаи саботирования вакцинации как среди личного состава, так и командования ВСУ. По имеющимся у нас данным социологического опроса, проведенного службой морально-психологического обеспечения ВСУ, до 90 % военнослужащих в зоне «ООС» выразили свое нежелание участвовать в вакцинации, в связи с чем командующий ОТГ «Восток» Содоль отдал распоряжение командирам бригад осуществлять вакцинацию формально, о чем докладывать ежедневно в штаб «ООС».

По состоянию на 6 марта в зоне «ООС» вакцинировано 1030 военнослужащих и 147 работников медицинского персонала, из них лишь 254 военнослужащим и 48 медицинским работникам сделаны инъекции», – добавил офицер.