Варшавский банкир предложил включить Украину в состав Польши – «нас будет 70 миллионов против Путина!»

Игорь Шкапа.  
12.01.2026 11:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2119
 
Дзен, Польша, Россия, Украина


У поляков и украинцев один «общий враг», для которого было бы опасно объединение двух стран.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом порталу Sestry.eu заявил экономист и гендиректор польского KredoBank Якуб Карновский.

У поляков и украинцев один «общий враг», для которого было бы опасно объединение двух...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если объединить Польшу и Украину, то получится 70 миллионов человек. У Польши сильная экономика, Украина тратит 27 процентов ВВП на оборону и испытывает современные военные технологии в условиях реальной войны. У нас есть капитал, у них — боевой опыт. Вместе мы представляем реальную угрозу для Путина: Польша — благодаря своему колоссальному экономическому развитию, Украина — благодаря своей решимости и военному опыту», — заявил банкир

Он отметил, что присутствие украинцев помогает Польше справиться с острой нехваткой рабочей силы, которая усиливается из-за демографических тенденций.

Впрочем, в отличие от банкира Карновского, настроения в польском обществе относительно Украины становятся всё хуже. «ПолитНавигатор» сообщал, что социология зафиксировала самый низкий процент поддержки Киева с 2014 года. И, напротив, рост рейтинга партии «Конфедерация», выступающей против поддержки бандеровцев.

Буквально накануне в Варшаве состоялся протест польских фермеров, которые страдают от конкуренции более дешевой украинской продукции, ввозящейся без проверок и пошлин. Поляки обвиняют свое правительство в том, что оно не может защитить их интересы в переговорах с Брюсселем по поддержке аграрной сфере.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить