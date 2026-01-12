Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У поляков и украинцев один «общий враг», для которого было бы опасно объединение двух стран.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом порталу Sestry.eu заявил экономист и гендиректор польского KredoBank Якуб Карновский.

«Если объединить Польшу и Украину, то получится 70 миллионов человек. У Польши сильная экономика, Украина тратит 27 процентов ВВП на оборону и испытывает современные военные технологии в условиях реальной войны. У нас есть капитал, у них — боевой опыт. Вместе мы представляем реальную угрозу для Путина: Польша — благодаря своему колоссальному экономическому развитию, Украина — благодаря своей решимости и военному опыту», — заявил банкир

Он отметил, что присутствие украинцев помогает Польше справиться с острой нехваткой рабочей силы, которая усиливается из-за демографических тенденций.

Впрочем, в отличие от банкира Карновского, настроения в польском обществе относительно Украины становятся всё хуже. «ПолитНавигатор» сообщал, что социология зафиксировала самый низкий процент поддержки Киева с 2014 года. И, напротив, рост рейтинга партии «Конфедерация», выступающей против поддержки бандеровцев.

Буквально накануне в Варшаве состоялся протест польских фермеров, которые страдают от конкуренции более дешевой украинской продукции, ввозящейся без проверок и пошлин. Поляки обвиняют свое правительство в том, что оно не может защитить их интересы в переговорах с Брюсселем по поддержке аграрной сфере.