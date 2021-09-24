Версия Голомши: «Покушением на Шефира РФ отомстила за речь Зеленского в ООН»

24.09.2021 10:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В покушении на «правую руку» президента Украины Сергея Шефира, которое состоялось несколько дней назад на трассе под Киевом, следует рассматривать «российский след».

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил бывший замгенпрокурора Украины Николай Голомша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Голомши, так президенту Украины Владимиру Зеленскому могли отомстить за антироссийскую речь в ООН, где он выступал в этот же день.

«Говорят о дестабилизации. Президент поехал в США, был поставлен вопрос на повестку дня про Крым и восток нашей страны. Россия выступила против. Был конфликт? Был. Можно сказать о том, что это именно в то время, именно там, и у нас идет война. Можно выдвинуть версию», – заявил Голомша.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк на брифинге в Киеве назвал покушение на Шефира попыткой запугать команду Зеленского, в которой могли быть замешаны олигархические структуры.

Юрист Татьяна Монтян посчитала, что покушение может быть предупреждением президенту Владимиру Зеленскому и его команде, которые устроили беспредел в стране.