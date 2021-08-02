«Весь мир объединится против России» – Зеленский завёл старую шарманку о «крымской перемоге»

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В организованном Киевом саммите «Крымская платформа» примут участие 29 стран мира, которые якобы «дружно объединятся» против России и вернут Украине полуостров.

Об этом в ходе презентации мероприятий на день независимости Украины заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«23 августа произойдёт первый саммит «Крымской платформы». Это инициатива Украины, которую поддержали десятки наших международных партнёров. Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть его домой, на Украину. Своё участие в саммите уже на сегодня подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея. И в общем, 29 стран на сегодня», – сказал он.

Также украинский президент рассказал, какое решение должны принять выше перечисленные страны на грядущем саммите.

«Это большой, но далеко не последний и не окончательный список всех стран, которые 23 августа подпишут общую декларацию об общих договорённостях и намерениях», – уверяет Зеленский.

Он добавил, что Киев будет продолжать крымскую истерию до тех пор, пока не вернёт полуостров под свой контроль.

«Необходимо навсегда забыть, что Украина забудет про Крым. Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в одном случае – когда будет поднимать в Крыму украинский флаг», – пафосно резюмировал комик.

Напомним, ранее в Киеве объяснили, что такие европейские страны, как Франция и Германия, относятся к «Крымской платформе» нейтрально. Более того, даже назначение «для галочки» министра транспорта США Питера Буттиджича представителем от Вашингтона показывает, что Запад не собирается идти на новую конфронтацию с Россией из-за имиджевых проблем киевского режима.