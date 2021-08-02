Карасев на пальцах объяснил, почему французам и немцам «Крымская платформа» по барабану

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Оккупированный» Крым или нет, но там не гибнут люди, и фактически есть нормальная граница, тогда как на Донбассе – линия фронта и настоящая война.

Так объяснил позицию Старой Европы украинский политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему немцы и французы к «Крымской платформе» относятся нейтрально? Главный приоритет всё-таки на Донбасс, на решение конфликта на Донбассе. У немцев и французов железная логика, они говорят: где погибли 14 тысяч человек, в Крыму или на Донбассе? На Донбассе. В Крыму никто не погиб. В Крыму идут какие-то боевые действия, там стреляют? Нет, никто не стреляет. Да, живут под оккупацией, кто-то скажет – не под оккупацией, неважно», – сказал Карасёв.

«На админгранице уже всё урегулировано», – отметил журналист.

«Да, все ездят, а там гибнут люди, гибнут дети, перестрелка каждый день, военнослужащие гибнут, идёт настоящая война. Поэтому главный приоритет – чтобы не было войны в Европе, чтобы не гибли люди, чтобы эта цифра не увеличивалась. Сначала было девять (тысяч погибших – ред.) – как это много! Потом десять тысяч, четырнадцать, как-то привыкают уже к этому. Поэтому главное решить конфликт на Донбассе. Крым – потом это решим, главное сейчас на Донбассе», – добавил политолог.