Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, Крым, Политика, Украина, Франция
Просмотров:

Карасев на пальцах объяснил, почему французам и немцам «Крымская платформа» по барабану

Новости Украины«Оккупированный» Крым или нет, но там не гибнут люди, и фактически есть нормальная граница,...

«Оккупированный» Крым или нет, но там не гибнут люди, и фактически есть нормальная граница, тогда как на Донбассе – линия фронта и настоящая война.

Так объяснил позицию Старой Европы украинский политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Почему немцы и французы к «Крымской платформе» относятся нейтрально? Главный приоритет всё-таки на Донбасс, на решение конфликта на Донбассе. У немцев и французов железная логика, они говорят: где погибли 14 тысяч человек, в Крыму или на Донбассе? На Донбассе. В Крыму никто не погиб. В Крыму идут какие-то боевые действия, там стреляют? Нет, никто не стреляет. Да, живут под оккупацией, кто-то скажет – не под оккупацией, неважно», – сказал Карасёв.



«На админгранице уже всё урегулировано», – отметил журналист.

«Да, все ездят, а там гибнут люди, гибнут дети, перестрелка каждый день, военнослужащие гибнут, идёт настоящая война. Поэтому главный приоритет – чтобы не было войны в Европе, чтобы не гибли люди, чтобы эта цифра не увеличивалась. Сначала было девять (тысяч погибших – ред.) – как это много! Потом десять тысяч, четырнадцать, как-то привыкают уже к этому. Поэтому главное решить конфликт на Донбассе. Крым – потом это решим, главное сейчас на Донбассе», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть