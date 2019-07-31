Вешатель-русофоб делегировал партнера в партию Шарию

31.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам русофоб Никита Потураев, инструктировавший депутатов от партии «Слуга народа», является бизнес-партнером Анатолия Евтухова – пятого номера избирательного списка партии, созданной видеоблогером Анатолием Шарием.

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook опубликовал экс-боевик «АТО» Андрей Дзындзя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно опубликованным документам, Потураев и Шарий – соучредители ООО «Фокус медиа», занимающегося издательством журналов и рекламой.

Напомним, Никита Потураев неоднократно отмечался такими одиозными предложениями, как переименование Росси в Московию или введение виртуальной «национальной автономии» Крыма.

Кроме того, Потураев призывал «сажать на кол» и «рубить головы» восставшим жителям ЛДНР.