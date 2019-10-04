Видный нацик призвал к упорной борьбе против Зеленского

04.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В ходе митинга в Киеве ветеран украинского националистического движения, экс-депутат Верховной рады Степан Хмара призвал не позволить президенту Владимиру Зеленскому продать украинскую землю иностранным корпорациям.

Соответствующий видеоролик опубликовал на своем YouTube-канале киевский блогер Владимир Филиппов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему нынешняя власть так спешит, и хочет немедленно начать продажу земли? Потому что к власти пришли люди, которые абсолютно некомпетентные, непатриотические и непорядочные. Они не знают, что делать в экономике, не знают, как удержаться при власти, потому что Украина в огромных долгах.

И они хотели бы снять запрет на торговлю землёй для того, чтобы превратить её в платёжное средство, и таким образом рассчитаться с нашими международными кредиторами, и самим при этом очень хорошо заработать, а по сути – украсть. Это лгуны, люди без морали, воры. И они хотят любой ценой протолкнуть свою позорную, преступную идею», – возмутился Хмара.

По мнению националиста, снятие моратория на продаже земли приведёт к гибели украинского государства.

«Это дело не только аграриев – это дело украинской нации. Без украинской земли не будет украинского государства, мы должны это усвоить. И какую бы ложь не распространяли, какие бы обещания не давали о каких-то дешёвых кредитах, что не будет иностранцев – это всё враньё!

Не позволим торговать украинской землёй! Это запомните, и так и объясняйте всем людям. И будьте готовы к настойчивой, упёртой борьбы, потому что это вопрос независимости Украины, а не только фермеров или отдельной категории людей. Это быть или не быть Украине», – добавил националист.

Отметим, что недавние действия украинского президента вызвали массовые протесты по всей стране. Так, вслед за киевским Майданом, на улицы вышли харьковские националисты.

Также напомним, ранее доктор экономических наук, академик НААНУ Валерий Жук объяснял, что стоимость всей сельскохозяйственной земли Украины гораздо меньше, чем капитализация одной крупной транснациональной корпорации, и ТНК легко скупят всю землю в стране после открытия рынка земли.