Виталий Третьяков призвал объявить Польшу враждебным России государством

Польша мечтает о том, чтобы белорусские пограничники открыли огонь их силовикам, тогда Варшава может призвать НАТО и попросить новые кредиты.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-главред «Независимой газеты», политолог Виталий Третьяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поляки мечтают, чтобы белорусские пограничники выстрелили в их сторону и кого-нибудь убили на польской территории, тогда будет объявлено: «Все! На нас напали! НАТО, приходите! Дайте кредитов!» А это может служить началом очень больших потрясений, в том числе с человеческими жертвами», – отметил эксперт.

«Поэтому нужно, чтобы этого не произошло, несмотря на всю провокаторскую роль Польши. Я удивляюсь, почему российский МИД до сих пор не объявил Польшу враждебным России государством, она этого заслужила 200 лет назад и даже 300 лет назад, и сейчас заслуживает. Пора объявить», – сказал Третьяков.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен привлечь Россию к разрешению миграционного кризиса на границе с Польшей .

Кроме того, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает , что российские ракетные оперативно-тактические комплексы «Искандер» уже есть в распоряжении белорусской армии.