Лукашенко позвал Россию на оборону границ от «мерзавцев коллективного Запада»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен привлечь Россию к разрешению миграционного кризиса на границе с Польшей.

Об этом президент он заявил сегодня на совещании по итогам своего разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница, Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их в этот кризис беженцев. Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Спустя несколько часов он позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить «ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства». ;

О том, что Россия готова оказать Белоруссии содействие по разрешению кризиса на польско-белорусской границе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он осудил сегодняшние действия польских пограничников на границе. Напомним, против беженцев были применены газовые гранаты и водометы.

«Абсолютно неприемлемые действия польской стороны. Слезоточивый газ, водомёты, выстрелы поверх голов мигрантов в сторону Беларуси – это все отражает стремление скрыть свои действия. Не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права они не могут. Конечно они все понимают. Одна из задач, которую решает польская сторона – не допустить, чтобы ее действия стали достоянием гласности. Журналистов туда просто не пускают, в том числе западных», – сказал Лавров.

А глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал позицию Евросоюза.

«Ситуация далека от разрешения в практической плоскости, но в политической уже стала поводом для угроз Минску и … даже Москве. Похоже, в Брюсселе продолжают свято верить в то, что санкции служат панацей от всех бед, хотя на чем основана эта вера – абсолютно непонятно. Видимо, в ЕС способны использовать любую кризисную ситуацию для введения санкций против неугодных им лиц», – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.