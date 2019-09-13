Визит Нетаньяху на Украину оказался провальным

13.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Израилю навредил официальный визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Украину.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил экс-министр финансов Израиля Яир Лапид, один из лидеров блока «Кахоль-лаван», который на парламентских выборах 17 сентября станет основным конкурентом «Ликуда» — партии Нетаньяху.

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«Визит Нетаньяху на Украину был настолько провальным, что лучше бы его не было вовсе. Он обещал вернуться из поездки с решением Киева перенести украинское посольство в Израиле в Иерусалим и решить вопрос с пенсиями для израильтян—выходцев с Украины. Он вернулся без того и без другого. А еще попутно создал непростую ситуацию вокруг голодомора, чем вызвал негативную реакцию российской стороны», – сказал политик, по всей видимости, имея в виду, призыв президента Зеленского признать голод 1932 – 1933 геноцидом.

«Основной закон международных отношений — «не навреди». Нетаньяху съездил на Украину и однозначно навредил», – резюмировал Лапид.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время визита в Киев Нетаньяху ошарашили бандеровщиной.

Кроме того, по прилету на Украину в скандал угодила супруга израильского премьера, швырнувшая на землю хлеб, которым ее с мужем встречали в аэропорту.