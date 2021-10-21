Вместо фиксации преступного обстрела ВСУ сотрудники ОБСЕ поехали отдыхать

21.10.2021 22:59 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецке уже седьмой день продолжается пикетирование гостиницы «Park Inn», в которой расположен офис миссии ОБСЕ. Десятки человек продолжают протестовать против бездействия наблюдателей по поводу похищения спецслужбами Украины представителя СЦКК от ЛНР Андрея Косяка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы требуем освобождения Андрея Косяка, требуем разобраться в этой ситуации. Мы требуем соблюдать Минские соглашения. Мы требуем, чтобы ОБСЕ наконец-то начали исполнять свои обязанности. Сейчас доверия ОБСЕ нет», – пояснили дончане.

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Участники акции в письменном виде передали свои требования руководству ОБСЕ и других международных миссий, ответственных за поддержание мира в Донбассе.

Также собравшиеся потребовали от наблюдателей съездить на место недавнего обстрела ВСУ, в результате которого пострадали девушка и ребёнок. Однако сотрудники миссии проигнорировали требование.

Вместо этого здание гостиницы покинули несколько сотрудников миссии на трёх машинах. Журналисты выяснили, что они уехали насовсем – «отдыхать». Вероятно, это означает завершение их службы, или отпуск.

Собравшиеся на протест дончане проводили сотрудников миссии знаменитым маршем «Прощание славянки».

«Сейчас доверия к ОБСЕ нет!» – подытожили участники митинга.