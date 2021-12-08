ВМСУ намерены увеличить количество списанных американских катеров до семи

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Новости Украины

Украинский флот планирует поставку новой партии списанных американских катеров типа «Іsland» 1989 года производства.

Об этом в Одессе журналистам заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это плановая работа, которая началась еще в 20219 году, вы знаете, что решением правительств Украины и США ведётся помощь по комплектованию корабельно-катерным составом. Первых два катера мы получили в 2019 году. Согласно плану, мы должны иметь 7 таких единиц, которые будут составлять отдельный дивизион патрульных катеров, которые будут базироваться в порту Южный, где есть соответствующая инфраструктура», – сказал командующий.



.«Мы в прошлом году получили с помощью президента Украины причальный фронт, который в ближайшее время будет восстановлен, поэтому это плановая работа по наращиванию катерного состава и обретению патрульных возможностей», – заявил Неижпапа.

Отметим, на данный момент у ВМС Украины в наличии пять катеров: «Славянск», «Старобельск», «Сумы», «Фастов» и «Вячеслав Кубрак», который ещё готовится к передаче.

Последнему катеру присвоили имя украинского морпеха, бежавшего в 2014 году из Крыма и подорвавшегося во время карательной операции против жителей Донбасса.

Ранее российский капитан I ранга предупредил, что эти катера могут быть использованы в диверсиях против Крыма.