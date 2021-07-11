11.07.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Д.Б., Дзен, Украина
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Во Львове потребовали от Германии признать «голодомор» и поставить отдельный памятник украинцам

Новости УкраиныБундестаг должен признать так называемый «голодомор» геноцидом украинского народи, а в Берлине поставить памятник...

Бундестаг должен признать так называемый «голодомор» геноцидом украинского народи, а в Берлине поставить памятник жертвам Второй мировой войны.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила бывшая глава парламентского Комитета по международным делам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень хочу, чтобы в Германии, помимо вопросов газа и «Северного потока-2», были ещё два важных вопроса. Перовое – признание Бундестагом «голодомора» геноцидом против украинского народа.

Второе – вопрос, за который борется наш посол Андрей Мельник и наша диаспора – чтобы наконец-то в Берлине появился памятник украинцам, погибшим во время Второй Мировой войны. Чтобы мы чётко показали, что чествовать память жертв Второй Мировой войны можно не только в Москве, где Путин собирает парады и пытается приватизировать себе победу над нацизмом», – сказала Гопко.

Напомним, ранее в центре Киева – от станции метро Арсенальная до Майдана – впервые прошло шествие в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Более того, члены партии Владимира Зеленского начали публичное оправдание гитлеровской дивизии СС «Галичина».



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