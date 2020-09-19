Водная блокада: Ситуация в Крыму ухудшается

19.09.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Вслед за Симферопольским и Бахчисарайским районами ограничения подачи воды вводит и Южный берег Крыма. С 23 сентября водоснабжение будет ограничено в ночное время с 23:00 до 5:00 утра. Об этом в своем блоге сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновницы, это связано с низким уровнем вод в питающем регион Изобильненском водохранилище.

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«Мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно, в ночное время с 23.00 до 05.00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды. В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки – это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года», – заявила Огнева.

Напомним, из-за засухи, а также блокады со стороны Украины в Крыму пересохли водохранилища, питавшие Симферопольский и Бахчисарайский районы, включая города. Властям пришлось ограничить подачу водоснабжения и ввести графики, а также экстренно организовать переброску воды из других источников.