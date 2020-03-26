Война объявлена – «слуги» спешно сливают компромат друг на друга

26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший депутат Гео Лерос, накануне уволенный Владимиром Зеленским из-за выступления против «мирных инициатив» Сергея Сивохи, опубликовал информацию о коррупционных схемах окружения украинского президента, который везде расставил «своих людей».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В офисе (президента – прим. ред.) пригрелся, а теперь уже обжился человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, натирая на терке рейтинг президента и потенциал всего государства.

Работа в офисе остановилась, человек занят сплетнями и большой распродажей, выставив на торги всё – от национальных интересов, государственных институтов до должностей директоров жеков, которыми он также не брезгует лично заниматься, что подчеркивает масштаб личности человека, которого социальный лифт поднял от организатора торговли на киевских ярмарках до торговли государством в Минске.

Это унизительно для каждого депутата «СН» и института парламентаризма, что депутатов, которые пошли за высокой идеей, положив свою репутацию в одну корзину, сегодня пытаются превратить в безликую кнопку.

Турборежим уже не в парламенте, а как уродливая мутация этого понятия, переместилась в теневые офисы всех уровней власти, где теперь также шустро пакуют чемоданы для старшего по ярмаркам в стране.

Яркий лакмусовый пример происходит в столице, где кум Коля уже примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет, где его партер Комарницкий сидит на всех бюджетных потоках, Шлапак готовит штаб СН к столичным выборам, а Черновецкий, давний партнёр ресторатора, все это финансирует.

Герман Блинов муж сестры Коли из офиса на Мечникова, напротив Правекс банка, управляет главными коррупционными стройками столицы, такими, как Подолько-Воскресенский мост, продление окружной дороги по Рокосовского, Шулявская развязка и т.д.

Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ на Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого «Экобудтрейд», как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ «Альфа» теперь уже охраняет главного коррупционера столицы», – написал он.

Также Гео Лерос потребовал от СБУ объяснений по поводу охраны Комарницкого и попросил единомышленников помочь собрать компромат на главу Офиса президента Андрея Ермака.

«У меня есть мноооого фактов, а для тех, кто хочет поделиться своей информацией про Ермака, пишите на мою почту, конфиденциальность гарантирую», – добавил экс-депутат.

Произошедшее в своём Telegram-канале прокомментировал украинский политолог Тарас Березовец.

«Война объявлена официально. Гео Лерос ищет компромат на Андрея Ермака. Красиво», – обрадовался порохобот.

Напомним, накануне профессор Национального университета «Львовская политехника» Николай Бучин с удовлетворением заявил, что начавшийся в партии «Слуга народа» раскол из-за договорённостей о возможности начала прямого диалога с ЛДНР, со временем будет только нарастать.